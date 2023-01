La chanson de Shakira sur Gerard Piqué a permis à Casio de bénéficier de 70 millions de dollars en exposition médiatique et de 40 millions de dollars pour Rolex

La nouvelle chanson de Shakira sur Gerard Piqué a eu un effet positif pour certaines marques comme Casio, Rolex ou Renault.

Casio, Renault, Ferrari et Rolex peuvent remercier Shakira pour le buzz de l’année. Le récent morceau de la chanteuse, dédié à son ex-petit ami Gerard Piqué, a permis à de nombreuses marques, citées dans les paroles, d’engranger des bénéfices impressionnants.

Shakira a récemment dévoilé un nouveau single pour critiquer l’attitude et le comportement de son ancien petit ami, la légende du ballon rond, Gerard Piqué, qui l'a trompée avec une certaine Clara Chía, de vingt ans sa cadette.

Cette chanson a été partagée massivement sur les réseaux sociaux, battant même le record de la chanson « latine » la plus écoutée de l’histoire de Youtube. Dans ce morceau intitulé Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Shakira insulte Piqué de « débutant » qui serait incapable de gérer une « louve » comme elle.

Dans cette chanson, Shakira évoque le fait que Piqué ait troqué une Rolex contre une Casio et une Ferrari contre une Renault Twingo. Ces paroles, où Shakira se compare à une Rolex et une autre femme à une montre Casio, a beaucoup retenu l'attention, notamment sur les réseaux sociaux.

La simple mention des marques dans cette chanson a permis à certaines d’entre elles de bénéficier ainsi d’une publicité exceptionnelle.

La chanson de Shakira a permis à Casio de bénéficier de 70 millions de dollars en exposition médiatique. Rolex a pu bénéficier de l'équivalent de 40 millions de dollars grâce à cette mise en lumière grâce à la chanson de Shakira.

Selon les données de Launchmetrics, une société de logiciels et d'informations sur les données axée sur la mode, la beauté et le luxe, les paroles de la chanson de Shakira ont rapporté à Casio 70 millions de dollars en valeur d'impact médiatique (MIV est une métrique propriétaire qui attribue une véritable valeur monétaire aux stratégies marketing à travers la presse écrite, en ligne et les médias sociaux afin de calculer le retour sur investissement). De ce nombre, 41 millions de dollars ont été générés par les conversations sur les réseaux sociaux, tandis que les mentions en ligne sont estimées à 29 millions de dollars. Rolex a récolté 40,5 millions de dollars en MIV. La vidéo elle-même a un total de 8,7 millions de dollars en MIV.

Les recherches de « casio vs rolex » ont augmenté de 1 800 % sur Internet.

La chanson est sortie après que Shakira et son partenaire de longue date, Gerard Piqué, se soient séparés après plus d'une décennie de vie à deux. Le couple a deux fils.