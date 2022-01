L’application Elyze vous permet de trouver le candidat à l'élection présidentielle de 2022 qui vous correspond le mieux.

A la manière de Tinder, l’application Elyze fait le lien entre les convictions des utilisateurs et les propositions des candidats à la présidentielle. Vous trouverez ainsi le candidat qui vous correspond le mieux. En moins d’une semaine, l’application a déjà enregistré près de 500.000 téléchargements.

Selon des informations du Parisien et de BFMTV, l’application politique Elyze pour smartphone est parvenue à se hisser à la première place sur l’Apple Store et Play Store, en France, devant TousAntiCovid, Doctolib, TikTok et WhatsApp, en l’espace d’une semaine. Ce dispositif doit notamment permettre de mobiliser les jeunes pour la future élection présidentielle. Cette application est disponible depuis dimanche 2 janvier sur les magasins d'application en ligne. Elle a pour vocation d'aider les jeunes à mieux appréhender les élections. Elyze, à la manière des applications de rencontres comme Tinder, permet de trouver le candidat à l'élection présidentielle de 2022 qui vous correspond le mieux.

Les co-fondateurs de l’application sont François Mari, étudiant de 19 ans à HEC, et Grégoire Cazcarra, étudiant à l'ESCP, selon des informations de BFMTV.

Elyze permet aux utilisateurs de l’application de répondre « oui », « non » ou « ne sait pas » à une série de propositions qui sont issues des programmes des candidats officiels à l'élection présidentielle. Après une cinquantaine de réponses, l'algorithme développe un profil et permet de « matcher » (de faire « correspondre ») l’utilisateur avec un ou plusieurs candidats.

Près de 430 propositions ont été intégrées dans l'application. Une fois le profil établi, un podium de trois candidats apparaît, avec un pourcentage de correspondance.

Grâce à cette application, il est possible de se renseigner sur les programmes des candidats qui nous correspondent le mieux. Chaque proposition est détaillée.

Selon l’un des fondateurs de l’application auprès de BFMTV, « il n'est absolument pas question d'avoir un quelconque lien avec un parti politique, maintenant ou plus tard ».

Pour créer son profil, l'application propose d'entrer des données personnelles : date de naissance, sexe et localisation. Cette étape est facultative. Il est aussi possible de répondre aux propositions sans indiquer la moindre information personnelle.

Si la politique de confidentialité indique la potentielle « revente de données anonymisées à des tiers », les créateurs de l’application assurent que « pour l'instant, ce n'est pas d'actualité ».

L’un des fondateurs, Grégoire, avait déjà avancé en ce sens en créant Les Engagés, un mouvement citoyen et apartisan ayant pour ambition de « réinteresser les jeunes à la politique ». C'est au coeur de ce mouvement que se sont rencontrés les deux étudiants.

L’application Elyze rencontre un immense succès depuis son lancement. Les co-créateurs ont recensé plus de 400.000 utilisateurs.