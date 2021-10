Kaamelott entre dans le livre Guinness des records et détrône Avengers Endgame

Kaamelott - Premier Volet, le film d'Alexandre Astier, est officiellement devenu cette semaine le film le plus vu au cinéma par un seul individu et est entré au livre Guinness des records, selon des informations de BFMTV . Arnaud Klein, grand fan de la saga et de son univers, s'est fait connaître cet été en allant voir 204 fois le film. Il a annoncé cette semaine avoir réussi son pari, en publiant un message sur Twitter :