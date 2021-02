Japon : un ministre de la Solitude pour ceux vivent ou travaillent seuls à la maison

Solitude

Le télétravail et le manque de contacts sociaux pendant la crise provoquée par le coronavirus faits que les Japonais se sentent de plus en plus stressés et seuls. L'isolement lié à la pandémie est accusé d'avoir provoqué la première hausse des suicides au Japon en 11 ans souligne Nikkei Asia.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé vendredi un nouveau poste au sein du gouvernement pour atténuer l'isolement social. Tetsushi Sakamoto, qui a été choisi, travaillera en tant que coordinateur des efforts de plusieurs ministères et agences.

Sakamoto a déclaré qu'il pourrait se coordonner avec le ministère de la Santé pour la prévention du suicide et avec le ministère de l'Agriculture pour les banques alimentaires.

Le Nikkei Asia rappelle que la Grande-Bretagne a créé un poste équivalent dès 2018, même si son titutaire n'a pas le rang de ministre.