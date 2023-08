Italie : deux français escaladent la flèche de la cathédrale de Milan, ils finissent au poste

Deux français de 18 et 20 ans ont escaladé la flèche de la cathédrale de Milan

Sans endommager l'édifice, les deux Dijonnais âgés de 18 et 20 ans, visiblement habitué à l'exercice, ont grimpé sans matériel de protection sur la flèche du Duomo. Un point culminant tout de même à plus de 100 mètres de hauteur !

Quel est le plus gros risque pour un français ayant entrepris d'escalader la flèche de la cathédrale de Milan, entre une chute et une foule de Milanais en colère ? Fort heureusement pour les deux jeunes hommes originaires de Dijon, ils n'ont eu à subir ni l'une ni l'autre. Ceux-ci, âgés de 18 et 20 ans, s'étaient lancés au petit matin dans cette entreprise sans autorisation, ni protection, ni matériel.

L'alerte a été donnée à 6h10 du matin, des agents de la police locale de Milan les ayant repéré en train de gravir la flèche, selon Marco Granelli, un responsable de la police municipale. "Les agents se sont positionnés autour du Duomo. [Les deux grimpeurs] sont descendus, ont été identifiés et arrêtés", détaille-t-il. Sans subir donc la vindicte des habitants notoirement très attachés à leur cathédrale, icône de la Renaissance italienne.

Pour les deux casse-cous, ça ne serait pas une première, comme le prouvent des photos trouvées sur leurs téléphones ; plusieurs capitales européennes auraient ainsi eu droit à leurs égards, et notamment Paris où ils auraient gravi la tour Eiffel, sans être attrapés jusque là. Cette fois ci sera-t-elle le coup de grâce pour leur dangereux palmarès ? Doivent-ils s'attendre à une punition exemplaire ? Selon la presse italienne, une indulgence paraît probable, les deux français ayant été inculpés pour "atteinte aux terrains et immeubles" et pas pour "défiguration et souillure de biens d'intérêt historique et artistique", une charge bien plus sévère.

Cette bienveillance sera liée au fait que, selon les premières investigations, leur action n'a entraîné aucun dommage sur la cathédrale. Les grimpeurs risquent donc, en théorie, une amende allant de 103 à 1032 euros, loin des réquisitoires records infligés à certains touristes ces dernières années. Il ne s'agit d'ailleurs pas de la première fois que la cathédrale est utilisée par des jeunes hommes en manque de gloire et de sensations fortes. En juillet 2013, un homme avait gravit puis s'était jeté d'une des flèches de la cathédrale afin d'effectuer un saut en parachute.

Si ils s'en tirent à bon compte, les deux français pourront remercier leur bonne étoile. Nos voisins outre-alpins sont en effet échaudés sur la question du respect du patrimoine, l'année 2023 ayant vu plusieurs cas de dégradations devenir viraux. En particulier le Colisée a été vandalisé à plusieurs reprises par des touristes, dont une a mené à une véritable chasse à l'homme. Par ailleurs, des visiteurs allemands ont brisé une statue vieille de 150 ans dans une villa.