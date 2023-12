Grande-Bretagne : à quoi ressemble un Noël de roi ?

Le roi Charles III et son épouse, Photo AFP

Comme de nombreuses autres familles, la royauté anglaise apparaît très attachée à Noël. Le discours du roi, prévu pour le lundi 25 décembre, fait d’ailleurs partie des traditions parmi les plus ancrées.

Le sapin de Noël, les cadeaux au pied de l’arbre, le traditionnel repas en famille… Pour bien des ménages, les fêtes de fin d’années pourraient se ressembler. Il est, après tout, des traditions assez impondérables. C’est vrai également quand on grandit dans une famille royale, observe Marie-Claire sur son site. Seulement, voilà, les traditions diffèrent considérablement quand on appartient à la famille royale britannique. Avant le réveillon, indiquent nos confrères, ses membres se réunissent dans le salon blanc de Sandringham, dans le comté de Norfolk, où ils partagent un “team time de Noël”. L’un des mets que la famille royale apprécierait de déguster, à cette occasion, est un petit sandwich coupé en cercle, peu ou prou de la taille d’un vieux penny anglais, appelé la “pièce confiture”.

C’est à l’issue de cet apéritif que sont ouverts les cadeaux, un moment décrit comme un “vrai tintamarre” par certains membres de la famille. La nature des présents offerts diffère bien évidemment en fonction de qui offre quoi et c’est l’occasion pour chacun de s’exprimer ainsi qu’il ou elle l’entend.

Le petit déjeuner qui se tient le jour de Noël impose la séparation entre les hommes et les femmes, chacuns installés d’un côté différent de la table. Ils quittent alors le domaine familial sur les coups de 11h pour se rendre au premier service religieux de la journée, qui est donné à l’église Sainte-Marie-Madeleine. Un second service, public cette fois, est donné plus tard dans la journée. Il faut s’inscrire en amont pour pouvoir assister à la cérémonie.

La suite de la journée est traditionnellement réservée à la dégustation des repas – le menu est d'ailleurs écrit en français ! – puis à une soirée cinéma dans la salle de bal.