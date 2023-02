Lors de son apparition aux Grammy Awards, la chanteuse Madonna a été la cible de commentaires moqueurs de la part de fans au sujet de son apparence "méconnaissable". Selon Madonna, c'est le «gros plan» d'un «appareil photo à objectif long» qui a déformé son visage et l'a fait paraître plus rond et plus bouffi qu'il ne l'était en réalité. "Une fois de plus, je suis prise dans l'éblouissement de l'âgisme et de la misogynie"

La chanteuse qui présentait Kim Petras, la première personne ouvertement trans à remporter un Grammy ainsi que Sam Smith déplore qu' "Au lieu de se concentrer sur ce que j'ai dit dans mon discours,{...} Beaucoup de gens ont choisi de ne parler que de photos en gros plan de moi prises avec un appareil photo à objectif long par un photographe de presse qui déformait le visage de n'importe qui !!".