Friends : Lego va proposer des jouets permettant de recréer les appartements et de retrouver les personnages de la série culte

Les acteurs de la série Friends lors de la 54ème cérémonie des Emmy Awards.

Selon des informations de CNews, Lego a annoncé la sortie d’un kit de jouets, un pack spécial comprenant les appartements de la série culte, Friends. Composé de 2.048 pièces, ce set permettra aux fans de la série culte de recréer les appartements et l’univers de Friends tout en rejouant les scènes chez Monica, chez Chandler et Joey. Ce pack Lego comprend aussi le couloir qui relie les deux appartements, ainsi que des accessoires emblématiques tels que la dinde de Thanksgiving de Monica, le canoë de Joey, ou encore Gladys, l’horrible objet de décoration de Phoebe.

Les personnages de la série ont chacun leur figurine, Rachel et sa jupe écossaise, Monica et son tablier, Phoebe et son look hippie, Chandler en costume cravate ou bien encore Joey qui porte tous les vêtements de Chandler enfilés les uns par-dessus les autres. Janice, l’ex de Chandler, est également présente.

Les appartements de Friends seront donc disponibles dans cet set Lego à partir de 159,99 € dès le 1er juin sur le site officiel de la marque Lego. Un accès en avant-première pour les commandes sera accessible et ouvert à partir du 19 mai pour ceux qui disposent du programme VIP.

L’épisode spécial des retrouvailles des personnages de la série mythique Friends est à découvrir le 27 mai prochain en exclusivité sur la plateforme HBO Max.

Il ne s’agira pas d’un véritable épisode à proprement parler, mais plutôt d’une réunion entre amis dans laquelle de nombreuses anecdotes devraient être évoquées.

Des invités exceptionnels vont accompagner Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica et Joey pour ce programme spécial. Lady Gaga, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Justin Bieber, le groupe BTS ou encore Kit Harrington devraient faire une apparition dans le programme tant attendu par les fans du programme culte. L'émotion risque d'être grande pour les fans de la première heure lors de cet épisode spécial et à l'occasion de cette réunion exceptionnelle des acteurs ayant bercé des générations entières (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc).