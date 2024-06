Françoise Hardy, icône de la culture pop, est décédée

Françoise Hardy pose chez elle, à Calvi, le 12 août 1977

Françoise Hardy s’est éteinte ce mardi 11 juin à l’âge de 80 ans, vient d'annoncer son fils Thomas Dutronc sur Instagram. « Maman est partie », a-t-il sobrement écrit, en légende d'une photo de lui bébé avec sa maman Françoise Hardy.

Thomas Dutronc avait récemment donné des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé. « Maman ne va pas bien. Sa vie est devenue si douloureuse qu'on se demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu la laisser partir, quand elle a frôlé la mort, il y a huit ans… », avait-il confié dans les colonnes de Gala en novembre 2023. « Ses problèmes de santé sont graves, mais elle ne lutte plus vraiment. Elle ne s'accorde plus aucun petit plaisir, elle ne veut plus prendre certains médicaments, car elle salive mal », abonde-t-il. La chanteuse avait elle-même confié avoir parfois envie de mourir dans son sommeil pour ne plus ressentir la douleur.

Née le 17 janvier 1944 à Paris pendant une alerte à la bombe lors de l’occupation allemande, l’enfance de Françoise Hardy est loin d’être heureuse. Alors que son père ne veut pas la reconnaître, elle est élevée par sa mère et sa grand-mère. Cette dernière lui répète inlassablement qu’elle n’est pas jolie et la petite Françoisese sent constamment rejetée. C'est dans la musique et l'écriture qu'elle trouvera refuge.

Très timide, Françoise Hardy réussit à tirer son épingle du jeu au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille. Elle décroche un contrat avec une maison de disques et sort Tous les garçons et les filles, un titre qu'elle a écrit seule et qui devient un véritable tube. Avec cette chanson, Françoise Hardy devient la figure de proue de la vague yéyé. Sa carrière est lancée, l’histoire a fait le reste.