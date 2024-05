Festival de Cannes 2024 : le film argentin "Simon de la Montaña" mettant en scène des acteurs porteurs de handicap mental, récompensé à la Semaine de la Critique

Le palmarès de la compétition officielle du 77ème Festival de Cannes sera annoncé samedi 25 mai.

Le premier long métrage du réalisateur et scénariste argentin Federico Luis s’est vu décerné le Grand Prix par le jury de la 63e Semaine de la Critique présidé par la productrice française Sylvia Pialat.

Le réalisateur argentin Federico Luis a reçu mercredi le Grand prix de la Semaine de la Critique, section parallèle au 77e Festival de Cannes, pour son premier long-métrage intitulé Simón de la Montaña.

Dans ce film, Lorenzo "Toto" Ferro (25 ans) incarne Simón, un garçon qui se lie d'amitié avec une bande d'adolescents porteurs de handicap mental, dans une ville des Andes.

Dans un tout autre genre, mais à l'image du film français à succès Un p'tit truc en plus d'Artus, dont l'équipe a monté les marches de Cannes mercredi 22 mai, Simón de la Montaña met en scène des acteurs eux-mêmes porteurs de handicap mental.

"Je pense que cela vaut vraiment la peine de faire l'effort d'entrer en relation avec des personnes différentes de vous, car vous accédez ainsi à ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, à savoir sa grande ampleur et sa complexité infinie", a déclaré le réalisateur en présentant son film.

Récompenser un cinéaste argentin est aussi tout un symbole alors que le cinéma argentin, et la culture en général, subissent les attaques du président ultralibéral Javier Milei. Le monde du cinéma avait sonné l'alarme ces dernières semaines contre ces attaques.

Le reste du palmarès cannois, dont la Palme d'or, est attendu samedi soir 25 mai. Le jury de la compétition officielle est présidé par la réalisatrice de Barbie et Lady Bird, Greta Gerwig, et est composé notamment des français Omar Sy et Eva Green. Lors de la cérémonie d'ouverture, la chanteuse française Zaho de Sagazan avait ébloui le public avec sa reprise de Modern Love de David Bowie.