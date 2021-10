Etats-Unis : il gagne au loto mais se noie avec le ticket dans sa poche

L'homme de 57 ans est mort avant d'avoir encaissé son ticket gagnant.

Le destin est parfois cruel. Aux Etats-Unis, un homme de 57 ans a gagné le jackpot du Club Keno, une loterie, mais n'a jamais eu la chance d'encaisser le ticket gagnant. Son corps sans vie a été retrouvé le 24 septembre sur une plage de la baie de Saginaw, dans le Michigan.

L'homme avait remporté son gain de 45.000 dollars (38.000 euros) le 13 septembre. "Quelqu'un a dit qu'une personne venait de gagner "The Jack" [le jeu], alors il a dit "super" et quelqu'un lui a demandé si c'était lui. C'était bien lui le gagnant, il était super content", a témoigné la patronne du bar où le malchanceux avait ses habitudes.

Le gagnant a essayé d'encaisser le billet, mais il n'avait pas de carte de sécurité sociale valable. Or, celle-ci est obligatoire pour encaisser les gains importants. Il en a alors demandé une autre, mais est mort avant qu'elle n'arrive.

Quelques jours plus tard, un habitant a découvert un corps échoué sur le rivage près du bateau du gagnant. "Nous pensons qu'il attachait son bateau, qu'il a glissé, qu'il est tombé, qu'il s'est cogné la tête et qu'il s'est retrouvé dans l'eau. Nous ne soupçonnons aucun acte criminel", a déclaré le chef de la police de Caseville, Kyle Romzek. Après avoir découvert le ticket gagnant dans le portefeuille de l'homme, la police a mené une enquête. "Au début, nous étions inquiets, mais après l'autopsie, et après avoir interrogé les gens du bar, nous avons découvert qu'il était apprécié dans le coin, c'était un type bien, et cela a permis d'écarter l'hypothèse d'un acte criminel", a déclaré M. Romzek.

Selon la patronne du bar, le gagnant avait l'intention d'utiliser ses gains pour rendre visite à son père et sa soeur en Caroline du Nord.