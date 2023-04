Espace : après l'explosion de la fusée Starship, Elon Musk promet un nouvel essai "dans quelques mois"

Elon Musk, le patron de SpaceX, a promis qu'un nouveau vol test de la fusée Starship sera réalisé "dans quelques mois".

La fusée Starship, la plus grande et la plus puissante du monde, a explosé en vol après son décollage ce jeudi 20 avril depuis la base Starbase au Texas. Initialement prévu trois jours plus tôt, le lancement de cette fusée, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, avait été annulé à la dernière minute à cause d'un défaut sur une valve.

D'après des informations de France Info, malgré cet échec, Elon Musk, le patron de SpaceX, a promis un nouveau vol test "dans quelques mois". Il a publié un message sur Twitter.

SpaceX a remercié ses équipes et déclaré que ce lancement test "servira à améliorer la fiabilité de Starship". "Le succès vient des leçons apprises", selon les précisions de SpaceX.

L'objectif final de cette fusée reste le même : "rendre la vie multi-planétaire". Ce projet doit notamment permettre aux humains de vivre ailleurs que sur Terre, notamment sur Mars.

Environ trois minutes après le décollage, le premier étage devait se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Le vaisseau Starship aurait alors pu continuer seul son ascension et effectuer un peu moins d'un tour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique.