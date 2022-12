Aurélien Taché dans les couloirs de l'Assemblée nationale en mai 2020.

L’acteur et metteur en scène Benjamin Guillard a dénoncé sur Twitter l’attitude d’Aurélien Taché dans la soirée du mardi 6 décembre, selon des informations de Libération. L’élu écologiste aurait assisté, au théâtre Lepic, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, à une représentation de "Lettres à Anne".

Selon le metteur en scène de la pièce, Benjamin Guillard, le député du Val d’Oise Aurélien Taché, "totalement saoul", aurait "profondément perturbé la représentation", notamment en "parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant le comédien jusqu’à ce que ce dernier s’interrompe et lui demande de sortir, relate le metteur en scène. Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C’était absolument hallucinant et lamentable", selon le metteur en scène.

Aurélien Taché a indiqué auprès de Libération être "vraiment surpris" de l’ampleur prise par une scène "qui a duré deux minutes" :

"J’ai applaudi, et donc j’ai un peu naïvement perturbé la représentation. Et au même moment un téléphone a sonné, ce qui a contribué au brouhaha. Ensuite j’ai voulu applaudir sans faire de bruit, en agitant les mains. Ce que l’acteur n’a pas compris, et il m’a donc demandé de sortir. Ce que j’ai fait ! Certes en râlant, en disant que c’était inadmissible, mais je suis sorti. Je suis surtout surpris de la réaction du metteur en scène, qui se permet en plus des accusations… Je sortais simplement d’un dîner où j’avais bu un verre ou deux avant".

L’actrice Marie-Clotilde Ramos-Ibanez était dans la salle mardi soir. Elle a confirmé l’incident :

"Dès le début de la pièce, vers 19 h 15, on entendait des bruits. Je pensais que ça allait s’arrêter mais un peu plus tard, Patrick Mille joue une scène où il descend dans le public. C’est là que le député a commencé à vraiment s’agiter, à lui faire des signes des mains. L’acteur lui a demandé ce qu’il voulait, et l’homme a alors bruyamment dit “Je voulais vous saluer".

L’acteur Patrick Mille a tenu à souligner qu’il n’y avait "rien de grave" :

"Il n’y a aucune plainte, il n’était pas violent, et il est sorti quand je lui ai demandé. On peut même en rire : la scène s’est déroulée alors que je jouais Mitterrand dans un congrès agité du parti socialiste…".

La présidente du groupe des écologistes, Cyrielle Chatelain, a confié au Figaro que "des sanctions éventuelles" pourraient être prises contre Aurélien Taché suite à cet incident.