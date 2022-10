Elon Musk présente Optimus, l'ambitieux robot humanoïde de Tesla

Elon Musk espère produire par "millions" le robot Optimus.

Le patron de Tesla et Space X n’en a pas fini avec ses projets gigantesques. ​​Elon Musk vient de présenter deux prototypes du robot humanoïde Optimus, que son entreprise Tesla espère produire un jour par « millions » pour « transformer la civilisation » et bâtir un « avenir d'abondance » où la pauvreté aura disparu. La première version du robot, nommée « Bumble C », a été dévoilée lors de la conférence annuelle « Tesla AI Day » sur les progrès en intelligence artificielle du fabricant de voitures électriques.

Le robot a esquissé un salut de la main et une vidéo l'a montré apportant un colis à un employé et arrosant des plantes. Des employés ont aussi amené sur des roulettes un prototype plus avancé d'Optimus, avec moins de câbles apparents mais encore incapable de marcher tout seul. Elon Musk a reconnu que d'autres organisations ont conçu des robots plus sophistiqués, mais « il leur manque un cerveau et ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour se mouvoir d'eux-mêmes (...) Et ils sont très chers », a-t-il affirmé.

Le robot sera testé dans l’usine du groupe Tesla. Pour ne fâcher personne, le patron de l’usine californienne a promis une version féminine du robot Optimus.