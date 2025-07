IA hors de contrôle

Elon Musk annonce avoir "amélioré" Grok, son AI : elle devient antisémite

L’intelligence artificielle Grok, développée par la start-up xAI d’Elon Musk, refait parler d'elle, et pas en bien. En cause : des réponses jugées antisémites et politiquement biaisées, générées par le chatbot ces derniers jours. Les « améliorations » récemment apportées à son algorithme, vantées par le milliardaire vendredi, semblent avoir eu l’effet inverse de celui escompté, donnant lieu à des dérives inquiétantes.