Disneyland Paris rouvrira ses portes le 17 juin et le Parc Astérix accueillera des visiteurs dès le 9 juin

Les personnages du parc Astérix posent devant l'entrée du parc EuroDisney le 12 avril 2012 à Marne-La-Vallée, pour fêter les 20 ans du parc.

Après plus de six mois de fermeture, les parcs d’attractions s'apprêtent à accueillir à nouveau du public. L’un des plus connus, Disneyland Paris, la première destination touristique privée en Europe, accueillera de nouveau du public à partir du 17 juin, selon les précisions de la direction de l'entreprise, ce lundi. Le masque sera obligatoire dès 6 ans et « certains spectacles, expériences ou événements, n'auront pas lieu ou pourront être modifiés ». Aucun détail sur les jauges qui pourraient être appliquées n'a encore été communiqué. En temps normal, le parc accueille quelque 15 millions de visiteurs par an et emploie environ 17.000 personnes, sans compter les dizaines de milliers d'emplois indirects.

Une autre destination phare des amateurs de sensations fortes et pour le plus grand bonheur des fans de l'univers du célèbre Gaulois, le Parc Astérix accueillera à nouveau des visiteurs dès le 9 juin. « Un dispositif sanitaire renforcé sur l'ensemble du parc et des hôtels » sera mis en place, selon un message ce lundi du parc sur Twitter.

La capacité d'accueil sera régulée avec un système de réservations préalables. Les billets seront accessibles à la vente sur Internet. La vente de billets à l'entrée du Parc Astérix n’est pour l’instant pas prévue.

A l'entrée de chaque attraction, la désinfection des mains sera obligatoire. Une distanciation sociale sera par ailleurs appliquée entre chaque groupe dans les files d'attente du Parc Astérix. Le masque sera obligatoire à partir de 11 ans

Parmi les autres grands parcs français, le Puy du Fou a annoncé une réouverture partielle pour le 10 juin, avant un retour du spectacle nocturne à partir du 3 juillet.