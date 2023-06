Décès à 96 ans de Jacques Rozier, dernière figure de la «vraie» Nouvelle Vague

Connu notamment pour ses longs-métrages Maine Ocean et Adieu Philippine, le cinéaste avait reçu en 1997 le prix René Clair pour l'ensemble de son œuvre.

Cinéaste du grand air et du grand large, Jacques Rozier, décédé à l'âge de 96 ans, est devenu grâce à une poignée de films seulement une figure de la Nouvelle Vague, admiré de ses pairs et de la critique. Il a notamment reçu le prix Jean Vigo en 1986 pour Maine Océan, le prix René Clair en 1997 pour l'ensemble de son œuvre, le Carrosse d'or 2002 à Cannes, il a réalisé Adieu Philippine (1962), Du côté d'Orouët (1973) et Les Naufragés de l'île de la Tortue (1976).