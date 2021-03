Confinement : les Français ont mangé plus de fromage en 2020

Fromage

Selon les données Kantar, les ménages ont acheté 8,2 % de fromages de plus l'an passé. Les fromages de vache, qui totalisent à eux seuls 88,5 % de l'ensemble, ont même progressé un peu plus (8,5 %) que le marché. Les pâtes pressées cuites, type emmental et comté, se sont taillé la part du lion avec un petit tiers des ventes (29 %). L'emmental seul a raflé 19 % des ventes (+7,8 %), le comté 4 % (+8,2 %) indiquent Les Echos.

La crise du Covid-19 a eu des effets contraires sur le marché du fromage . Elle a privé les producteurs de la clientèle des restaurants mais elle a dopé les achats des ménages, qui ont cuisiné davantage chez eux, ce qui explique la forte progression des fromages ingrédients (mozzarella, emmental) ajoute le quotidien