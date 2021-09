Condamnation d'un machiniste suite à l'incident où le ténor américain Robert Dean Smith avait frôlé la mort au Théâtre du Capitole de Toulouse 

Des interprètes participe à une répétition de l'opéra "Candide" de Leonard Bernstein le 18 décembre 2016 sur la scène du Capitole à Toulouse.

En janvier 2015, sur la scène du Théâtre du Capitole de Toulouse lors d’une représentation de l'opéra de Richard Wagner, Tristan et Isolde, le ténor américain Robert Dean Smith avait failli être écrasé par un rocher factice à la suite d’une mauvaise manipulation qui s’est révélée intentionnelle. Le machiniste suspecté du sabotage a été jugé le jeudi 9 septembre et condamné à une peine de prison avec sursis et au remboursement de frais de justice. La semaine dernière, un tribunal de Toulouse a reconnu le machiniste du théâtre coupable d’avoir falsifié le système informatique qui contrôlait la descente d'un accessoire de scène.