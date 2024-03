Changement de logo pour Decathlon, qui annonce supprimer de nombreuses marques dont Wedze et Artengo

L’enseigne de sport a annoncé ce mardi 12 mars sa « nouvelle ambition »

L’enseigne de sport a annoncé ce mardi 12 mars sa « nouvelle ambition », au cours d’un événement marqué par la présence de Teddy Riner et de cycliste de l’équipe sponsorisée par la marque.

Nouveau logo, volonté de simplification … Decathlon, régulièrement sacrée entreprise préférée des Français, a annoncé ce mardi 12 mars sa « nouvelle ambition ». Au programme, une opération marketing de grande ampleur qui va se traduire par la disparition de certaines marques devant être regroupées sous des noms déjà bien connus. Ainsi, Quechua sera la seule marque spécialisée pour la montagne, alors qu'aujourd'hui, le distributeur en compte trois avec Forclaz et Quechua pour la randonnée et Wedze pour le ski.

À la place de ses multiples marques dédiées chacune à une discipline sportive bien précise, le distributeur d’articles de sport ne conservera que neuf grandes dénominations : Quechua pour les activités de montagne, Tribord (eau et vent), Rockrider (cyclisme en extérieur), Domyos (fitness), Kuikma (sports de raquette), Kipsta (sports collectifs), Caperlan (essentiellement pour la pêche), Btwin (pour les vélos de ville grand public) et Inesis (sports de précision, en particulier le golf).

En plus de ces neuf marques, quatre autres, dites « expertes » continueront d’exister. On retrouve dans cette catégorie Van Rysel, dont les vélos sont utilisés au niveau professionnel, Kiprun, qui équipe certains des meilleurs marathoniens de la planète, Simond pour l’alpinisme et Solognac pour la chasse.

Présente partout dans le monde, l’enseigne aux 1 700 magasins, qui emploie plus de 100 000 personnes, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 12 % en 2022, à 15,4 milliards d’euros.