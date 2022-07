Carlos Santana : le légendaire guitariste américain s'est effondré sur scène

Une guitare Gibson

Le légendaire guitariste américain Carlos Santana s'est effondré sur scène lors d'un concert en plein air près de Detroit, dans le Michigan signale la BBC.

Le personnel médical a soigné le musicien de 74 ans à Clarkston mardi, et il a été emmené au service des urgences d'un hôpital local pour observation.

Santana, qui est né au Mexique, a écrit plus tard sur sa page Facebook qu'il "avait oublié de manger et de boire de l'eau" et "donc je me suis déshydraté et je me suis évanoui".

Son manager Michael Vrionis a déclaré que le musicien allait bien.