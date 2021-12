La chanteuse américaine Britney Spears se produit à Rotterdam, le 07 mai 2004, lors de son concert aux Pays-Bas pour son 'The Onyx Hotel Tour.

Britney Spears a adressé un nouveau message à ses fans sur les réseaux sociaux. Quelques semaines après avoir obtenu la levée de sa tutelle, la chanteuse américaine a annoncé à ses abonnés sur Instagram qu'elle travaillait sur une toute nouvelle chanson, selon des informations de BFMTV. L’artiste dévoile une vidéo d'elle-même en train d’effectuer des vocalises. Dans une légende, supprimée depuis mais relayée par la rédaction de Variety, Britney Spears précisait :

« Je me suis rendue compte, après ce que ma famille a essayé de me faire il y a trois ans, que je devais être ma propre pom-pom girl. Car Dieu sait qu'eux ne l'ont pas été. Alors je me suis documentée sur moi-même, et voici ce que j'ai trouvé ».

Elle relaye alors un extrait de sa présentation sur le site du label RCA Records :

« Icône de la pop aux multiples disques de platine, récompensée par un Grammy Award, Britney Spears est l'une des artistes les plus accomplies et acclamées de l'histoire de la pop, avec près de 100 millions de disques vendus autour du globe ».

Britney Spears a confirmé que, malgré ce contexte familial particulier suite aux dégâts et au poids de la tutelle passé, elle comptait se reconstruire via de nouveaux projets artistiques :

« Je veux rappeler à ma famille que je n'ai pas oublié ce qu'ils m'ont fait et que je n'oublierai jamais. Une nouvelle chanson est en développement. Vous allez voir ce que je veux dire! ».

Le dernier album de Britney Spears, « Glory », remonte à 2016.

En novembre, Britney Spears a enfin pu obtenir la levée de sa tutelle mise en place il y a treize ans.

Les fans de Britney Spears vont donc devoir patienter un peu avant de découvrir cette nouvelle chanson et les futurs projets artistiques de la chanteuse.