« Astérix et Obélix : l’empire du Milieu » réalise le meilleur démarrage au box-office français depuis dix ans

Le film de Guillaume Canet a réuni 466.000 spectateurs ce mercredi 1er février à travers le pays.

Avec 466.000 entrées cumulées mercredi, le film de Guillaume Canet, « Astérix et Obélix : l’empire du Milieu », enregistre le meilleur lancement au cinéma français depuis dix ans et le huitième meilleur de tous les temps dans l’Hexagone, selon les chiffres communiqués par Pathé.

Le dernier meilleur démarrage était à l’époque celui de « Bienvenue chez les Ch’tis », avec 558.559 entrées au premier jour de sa sortie en 2008.

Grâce aux vacances d’hiver qui débutent en fin de semaine, le film devrait rapidement dépasser le million d’entrées. Et ambitionne à terme d’atteindre les 5 millions.

La moitié des entrées comptabilisées ont été réalisées au moment des avant-premières.

Le film de Guillaume Canet est sorti dans 950 salles de cinéma en France.

20 ans après le célèbre « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », sorti en 2002, et six ans après « Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté », le duo interprété par Guillaume Canet et Gilles Lellouche se retrouve transporté en Chine dans ce nouveau long-métrage.

Le film au casting XXL disposait d’un budget de 65 millions d’euros.