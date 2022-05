Andrew Fletcher, membre fondateur du groupe Depeche Mode, est mort

Andrew Fletcher, l'un des claviéristes du groupe Depeche Mode, est décédé à l’âge de 60 ans.

Andrew Fletcher, claviériste de Depeche Mode, est mort ce jeudi. Le groupe a publié un communiqué sur les réseaux sociaux :

« Nous sommes choqués et remplis d'une écrasante tristesse après le décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et du groupe, Andy Fletch Fletcher. Fletch avait un coeur en or et était toujours présent lorsque vous aviez besoin de soutien, besoin d'avoir une conversation vivante, d'un bon éclat de rire ou d'une pinte bien fraîche. Nos coeurs sont avec sa famille et nous vous prions de les garder avec vous dans vos pensées ainsi que de respecter leur vie privée ».

Andy Fletcher, membre fondateur du groupe de rock alternatif britannique Depeche mode, est mort à l'âge de 60 ans, selon des informations de la BBC. Les membres du groupe britannique, originaire de la région d'Essex, n'ont pas précisé la cause de ce décès.

Né en juillet 1961 à Nottingham, Andrew Fletcher, surnommé « Fletch » était l'un des claviéristes du groupe, connu pour ses tubes comme « Personal Jesus », « Just Can't Get Enough » ou « Enjoy the Silence ».

Depeche Mode s’était formé en 1980. Le groupe a vendu plus de cent millions de disques dans le monde.

A l'origine, Depeche Mode réunissait le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan. Vince Clarke a quitté le groupe à la fin de l'année 1981 et a été remplacé deux ans plus tard par Alan Wilder.