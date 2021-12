Sarah Jessica Parker assiste au #BlogHer Creators Summit en septembre 2019 à New York. La comédienne vient de faire son grand retour dans une nouvelle saison de Sex and the City.

La série « Sex and the City » a fait son grand retour. Les critiques et les téléspectateurs sont assez divisés sur ce nouveau programme, « And Just Like That », proposé sur HBO Max.

Les fans de la série « Sex and the City » ont pu enfin retrouver leurs héroïnes dans une mini saison, « And Just Like That ». Les nouveaux épisodes, accessibles via la plateforme HBO Max, divisent les téléspectateurs et les critiques.

Les médias et la presse anglo-saxonne comme la BBC n’ont pas épargné le programme. Selon Radio Time, la mini-série « And Just Like That », « n'aurait jamais dû être faite » sans l’actrice Kim Cattrall, et « ressemble plus à une tentative commerciale froide et cynique plus qu'à un véritable retour ».

Robyn Bahr du Hollywood Reporter a précisé que « la légèreté et le piquant de la série originale sont largement absents de cette série plus sombre et plus sérieuse ».

The Independent a en revanche plébiscité le grand retour de « Sex and the City » en estimant que c'était « tellement bon que Kim Cattrall doit s’en mordre les doigts ».

Selon The Wrap, la nouvelle série prouve que les trois personnages restants sont « dignes d'un retour » :

« Le plus grand potentiel de la série [est] un portrait honnête de la vie de femmes de 55 ans, un groupe que nous ne voyons presque jamais à la télévision et au cinéma », selon Jennifer Keishin Armstrong.

Cette série dégage une tonalité très mélancolique. Selon la rédaction de Vanity Fair, « les personnages sont contraints d’expier leurs pêchés du passé, obligés de se confronter sous nos yeux au fait que la vie, non, n’est pas qu’une longue suite de moments glamour et légers ».

Quatre nouveaux personnages principaux ont été ajoutés pour ce programme.

Les deux premiers épisodes du très attendu spin-off de « Sex and the City », intitulés « And Just Like That », sont sortis sur HBO Max. L’émission a donc récolté des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

La dernière série de la franchise « Sex And The City » revient après six saisons et deux films, racontant l’histoire des protagonistes – une bande d’amies de New York – traitant de sexe, de monde du travail et de romance. « And Just Like That » permet de retrouver Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon dans le rôle de Miranda Hobbes et Kristin Davis dans le rôle de Charlotte York Goldenblatt. Kim Cattrall, qui jouait le rôle de Samantha Jones, n’est donc pas présente au casting de ce spin-off.

L’épisode 3 sortira le 16 décembre et l’épisode 4 est attendu pour le 23 décembre sur HBO Max. « And Just Like That » peut donc être considérée comme une fan-fiction.