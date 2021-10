Alec Baldwin s'exprime pour la première fois depuis l'incident mortel sur le tournage de Rust

L'acteur Alec Baldwin.

Le comédien Alec Baldwin , auteur du tir qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors du tournage du western Rust, a échangé samedi quelques mots samedi avec des paparrazis de l'agence BackGrid.

"Il y a de temps en temps des accidents fortuits sur les plateaux de tournage, mais rien de tel", a déclaré Baldwin. "C'est quelque chose qui a une chance sur mille milliards d'arriver, un événement qui n'arrive qu'une fois sur mille milliards", a-t-il répété. L'acteur a estimé qu'il était très peu probable que le tournage de Rust reprenne un jour : «Je ne pense pas», a-t-il déclaré.

La femme d'Alec Baldwin, Hilaria, a utilisé son téléphone pour filmer les remarques, essayant souvent de faire en sorte que son mari arrête de parler. Baldwin a déclaré qu'il parlait pour que les photographes cessent de suivre sa famille. Il a également déclaré qu'il avait reçu "l'ordre" du département du shérif de Santa Fe de ne pas discuter de l'affaire.

"Une femme est morte", a-t-il dit. "C'était mon amie, elle était mon amie. Quand je suis arrivé à Sante Fe pour commencer le tournage, je l'ai emmenée dîner." Baldwin a déclaré qu'il était "en contact permanent" avec le mari de la victime et qu'il était "très inquiet" pour sa famille.

Le tir qui a tué Hutchins a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza.

"Nous étions une équipe très, très bien rodée qui tournait un film ensemble lorsque cet événement horrible s'est produit", a-t-il déclaré.

Les enquêteurs ont déclaré cette semaine qu'il y avait "une certaine négligence" dans la façon dont les armes étaient manipulées sur le plateau de Rust, mais qu'il était trop tôt pour déterminer si des accusations seraient portées. Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a noté que 500 munitions - un mélange de balles à blanc, de balles factices et de balles présumées réelles - ont été trouvées. "Je pense qu'il y a eu une certaine négligence sur ce plateau, et je pense qu'il y a des problèmes de sécurité qui doivent être abordés par l'industrie et peut-être par l'État du Nouveau-Mexique", a déclaré le sheriff.

