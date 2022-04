100.000 animaux vont être équipés d'un mini capteur pesant quelques grammes

Oiseaux

Des chercheurs ont lancé il y a deux ans un projet d’ampleur, ICARUS, visant à doter à terme 100 000 animaux sentinelles de capteurs afin de les suivre depuis l’espace et voir ainsi ce qu’ils ont à nous apprendre raconte Le Parisien.

Dans l’édition d’avril de la revue Trends in Ecology and Evolution, les scientifiques détaillent leur concept basé sur l’Internet des objets, et qu’ils ont surnommé opportunément « Internet des animaux » !

Tout a commencé avec un merle, premier animal de l’aventure a avoir été doté, en septembre 2020, d’un capteur qui l’a accompagné du Belarus en Albanie.

Ce merle peut se targuer d’être le premier volatile dont les coordonnées GPS ont été transmises à la Station spatiale internationale (ISS) puis renvoyées sur Terre ! Rien de futile ici : alors que les bagues ne permettaient de relocaliser qu’une infime proportion des oiseaux (moins de 1 % étaient vus plus d’une fois), le vaisseau en orbite à 400 km d’altitude, régulièrement à portée radio des capteurs, permet aujourd’hui d’obtenir une foultitude de données, librement accessibles en ligne sur une plateforme appelée Movebank ajoute Le Parisien.

Le nombre de 100 000 n’est évidemment pas figé, mais c’est un objectif réaliste et qui permettrait de suivre au moins 500 espèces dans le monde avec suffisamment d’échantillons par espèce