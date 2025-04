DÉCLIN

Violence banalisée: pulsions au cœur de notre société

Dans un contexte de violence de plus en plus banalisée, certains analystes alertent sur une dynamique profonde et inquiétante : au-delà des enjeux sécuritaires immédiats, c’est une crise civilisationnelle qui se profile. Entre pulsions de mort, nihilisme contemporain et perte du respect de la vie, notre époque semble marquée par une dérive aussi brutale qu’insidieuse.