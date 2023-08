Vidéo : Ours ou humain déguisé ? En Chine, un zoo forcé de démentir

Avec sa fourrure ridée et ses pattes fines, cet ours captif a déclenché une furieuse polémique en ligne, certains observateurs affirmant qu'il s'agit simplement d'un employé de zoo dans un costume d'animal élaboré. Après une demande croissante de preuves, le zoo s’est vu obligé de répondre à la polémique.

Un porte-parole du zoo a rejeté ces accusations, affirmant qu'un humain vêtu d'un costume d'ours à fourrure « ne durerait pas plus de quelques minutes avant de s’effondrer » face aux températures estivales, qui dépassent les 40 degrés.

Les ours malais, comme celui visible sur la vidéo, font la taille de gros chiens, mesurant au plus 1,3 mètre de haut sur leurs pattes arrière. Ils sont les plus petits des espèces d'ours et sont originaires d'Asie du Sud-Est. Selon le zoo, les grizzlis et d'autres espèces peuvent mesurer jusqu'à 2,8 mètres.

Les ours malais ont des caractéristiques distinctes, comme un pelage noir court et élégant, un croissant jaunâtre pâle sur leur poitrine (qui leur donne leur nom) et un museau de couleur claire.

Ce n’est pas la première fois que des zoos chinois font face à de telles polémiques. En 2019, deux employés du zoo de Yancheng Wild Animal World à Changzhou, en Chine, ont été vus portant des costumes de gorille et sautant. Suite à des plaintes, le zoo aurait déclaré qu'il s'agissait d'un poisson d'avril.