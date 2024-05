Vidéo : le message d'Anne Hidalgo à « tous ces peines-à-jouir » qui critiquent les Jeux olympiques

Ce mercredi 22 mai, la maire de Paris a fustigé les voix qui critiquent les Jeux olympiques, lors du Conseil de Paris. « Ras-le-bol du bashing des Jeux. Arrêtez, mais ras-le-bol à tous ces peine-à-jouir qui n’ont pas du tout envie que l’on puisse célébrer quelque chose ensemble, ras la casquette », a-t-elle lancé à l’attention notamment de la conseillère Catherine Ibled, qui venait de l’interroger sur les Parisiens qui « subiront » cet événement.

« Les jeux vont être vraiment célébrés partout dans Paris », a répondu Anne Hidalgo, avant d’insister sur la « ferveur populaire » qui devrait selon elle gagner la capitale jusqu’à la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet. « Ouvrez vos yeux et vos oreilles et laissez-vous surprendre parce que ça va être un moment absolument exceptionnel », a-t-elle encore plaidé, s’adressant à « celles et ceux qui n’ont pas encore compris ce qui est en train de se passer et l’évènement populaire majeur que représentent les Jeux Olympiques et paralympiques. »

En outre, Anne Hidalgo devrait bien plonger dans la Seine, comme promis. La baignade devrait avoir lieu le 23 juin, pour la Journée olympique et paralympique. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et le préfet de région, Marc Guillaume, devraient se joindre à elle. « Oui, on va nager. Alors préparez-vous à dire : « Ah ben quand même, elle l’a fait, ils l’ont fait », avait-elle scandé.