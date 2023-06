Crédits Photo: SERGEI SUPINSKY / AFP

Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky, photo AFP

"Nous concentrons notre attention sur tous les endroits où nos actions sont requises et où l’ennemi peut être battu", affirmait Volodymyr Zelenski, président Ukrainien, ce vendredi 9 juin 2023 dans la soirée. S’il a choisi de n’évoquer aucune opération militaire en particulier, le chef d’Etat pourrait potentiellement parler, à demi-mots, de la contre-offensive prévue pour reprendre tout ou partie du territoire occupés par les forces russes. Cette dernière avait en effet été annoncée par Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil de défense, ainsi qu’expliqué dans nos colonnes, à l’occasion d’une interview accordée à la BBC.

Cette fois, les officiels Ukrainiens demeurent très silencieux… et ce sont les Russes qui évoquent ouvertement le sujet. Dans une vidéo publiée sur Telegram, Vladimir Poutine a ainsi déclaré : "Nous pouvons affirmer que cette offensive à commencé". Pour autant, le Kremlin n’accorde aucune réussite aux forces ukrainiennes qui n’ont selon lui "atteint leur objectif sur aucun des champs de bataille". Il leur reconnaît tout de même un vaste "potentiel offensif", souligne Euronewssur son site, notamment en raison des armes livrées par les nations occidentales.

D’après les informations aujourd’hui accessibles, les forces ukrainiennes auraient tenté de reprendre les régions d’Ioujno-Donetsk et de Zaporijia, dans l’Est et le Sud-Est du pays. Avec comme objectif apparent l’isolement de la Crimée et la destruction de routes logistiques utiles aux troupes russes.

"A nos soldats, à tous ceux qui sont engagés dans des combats particulièrement durs ces jours-ci : Nous sommes témoins de votre héroïsme, et nous sommes reconnaissants pour chaque minute de votre vie", a ainsi tenu à rappeler Volodymyr Zelensky, dans son adresse du vendredi 9 juin. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.