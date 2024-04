Crédits Photo: Matt Dunham / POOL / AFP

Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine -- AFP

Le vote n’aura pas duré longtemps. Ce samedi 20 avril 2024, la Chambre des représentants américaine a décidé d’une nouvelle aide en faveur de l’Ukraine, toujours confrontée à une guerre d’invasion sur son sol, menée par la Russie. D’après Euronews, il n’aura fallu que quelques minutes aux élus (qui étaient également appelés à se prononcer sur une aide à l’attention d’Israël ainsi que sur des mesures de sanctions concernant la plateforme chinoise TikTok) pour se prononcer. D’aucuns, poursuivent nos confrères, ont brandi des drapeaux ukrainien dans l’enceinte de la Chambre tandis que d’autres applaudissaient la mesure.

En tout et pour tout, les Etats-Unis ont donc décidé d’allouer 95 milliards d’euros d’aides à l’Ukraine et à Israël, dont 61 milliards reviendront à Kiev. Le sujet, semble-t-il, a fait consensus entre les représentants Républicains et ceux issus du parti présidentiel démocrate. "Nous avons fait notre travail ici, et je pense que l'histoire le jugera bien", a ainsi déclaré Mike Johnson, le président républicain de la Chambre. Joe Biden, de son côté, “exhorte le Sénat” a lui faire part rapidement du “paquet” pour qu’il puisse le signer et que l’aide effective gagne l’Ukraine le plus vite possible compte tenu de “ses besoins urgents sur le champ de bataille”.

Depuis, poursuit Euronews sur son site, c’est Volodymyr Zelensky qui a pris la parole. Le président Ukrainien a en effet remercié les Etats-Unis et tout personnellement Mike Johnson. Il s’est dit reconnaissant pour cette décision qui “maintient l’Histoire sur la bonne voie”. "Cette aide sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes. La paix et la sécurité ne peuvent être atteintes que par la force", a-t-il ajouté sur Twitter.