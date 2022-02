Valérie Pécresse "n'est pas Margaret Thatcher, c'est Margaret girouette", selon Amélie de Montchalin

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

Amélie de Montchalin était l'invitée de la matinale de CNews, ce jeudi 3 février.

Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, était l'invitée de Laurence Ferrari sur CNews, ce jeudi 3 février. Elle a notamment critiqué les propositions de Valérie Pécresse.

Interrogée par Laurence Ferrari sur CNews sur le pouvoir d'achat et la hausse des salaires, Amélie de Montchalin a critiqué les propositions de Valérie Pécresse. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a notamment déploré le fait que Valérie Pécresse change trop souvent d'avis dans ses promesses de campagne, notamment via l'exemple de la hausse des salaires passant de 10% à 3% ou sur l'évolution des chiffres pour les réformes du nombre de fonctionnaires ou au coeur de "l'administration administrante".

Selon Amélie de Montchalin, "ce n'est pas sérieux, ce n'est pas Margaret Thatcher, c'est Margaret girouette. Il n'y a pas de consistance. C'est un programme technocratique".