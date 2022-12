« Une semaine dans le monde » : visite d’Emmanuel Macron aux Etats-Unis, manifestations en Chine contre le zéro Covid et crise énergétique

Crédits Photo: Capture d'écran DR / France 24

Le déplacement du chef de l’Etat français à Washington et l’assouplissement des restrictions sanitaires après la colère des Chinois étaient au cœur des débats sur France 24.

Emmanuel Macron a effectué une visite officielle aux Etats-Unis où il a reçu un accueil chaleureux de Joe Biden. Les deux dirigeants ont confirmé leur soutien à l’Ukraine.

L’actualité internationale a aussi été marquée par l’assouplissement de la stratégie zéro Covid en Chine après une semaine de manifestations.

Un autre thème majeur de l’actualité de cette semaine concernait le plan du gouvernement français face au risque de coupures d'électricité pour l'hiver.

Tous ces sujets étaient au cœur de l’émission « Une semaine dans le monde », diffusée sur France 24. Les débats étaient animés par la journaliste Stéphanie Antoine.

Zyad Limam, rédacteur en chef d'Afrique magazine, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning For Peace, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d’Atlantico, et Philippe Moreau Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil ont participé à cette émission.

Selon Jean-Sébastien Ferjou, malgré le rapprochement entre Joe Biden et Emmanuel Macron, le chef de l’Etat français n’a pas été en mesure d’obtenir une inflexion sur le plan de subvention massif des entreprises américaines qui produiront des véhicules électriques notamment. Jean-Sébastien Ferjou estime que le grand sujet de préoccupation des Américains reste la Chine.

Lors du débat sur l’assouplissement des restrictions sanitaires en Chine, Jean-Sébastien Ferjou est revenu sur les spécificités des manifestations de ces derniers jours face aux mesures liées à la stratégie zéro Covid. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la situation interne au sein du parti communiste chinois. Certains observateurs évoquent le fait que ces manifestations soient le signe et le reflet d’une fronde interne contre Xi Jinping.