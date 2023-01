Ukraine : pas de livraison de chars lourds mais une importante aide militaire

Crédits Photo: Sergei SUPINSKY / AFP

"Nous devrons encore nous battre pour la fourniture de chars modernes", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les négociations concernant la livraison de chars se poursuivent. Réunis sur la base américaine de Ramstein en Allemagne le 21 janvier, la Pologne et la Finlande ont proposé de livrer à Kiev des chars Leopard de fabrication allemande. Mais Berlin préfère pour l’instant temporiser.

Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a toutefois démenti "l'impression" que son pays bloquait la décision, assurant que Berlin agissait et lançait un inventaire des stocks de Leopard dont disposent son armée et l'industrie.

Si les Etats-Unis ont refusé cette semaine de livrer à L’Ukraine des chars Abrams, jugés difficiles à utiliser et à entretenir, Washington a annoncé un aide supplémentaire de 2,5 milliards de dollars, comprenant 59 blindés Bradley, qui s'ajouteront aux 50 véhicules blindés légers de ce type promis le 6 janvier, et 90 blindés de transport de troupes Stryker.