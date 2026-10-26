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« Tout le monde en France est maintenant d’accord avec nous » : Marine Le Pen lance sa campagne à Orléans

À six mois de l’élection présidentielle, Marine Le Pen a lancé sa campagne lors d’un grand meeting à Orléans, devant plusieurs milliers de militants. La candidate du Rassemblement national a placé son discours sous le signe du rétablissement de l’autorité, de la sécurité et de la souveraineté nationale, dans un contexte marqué par les violences du 17 octobre. Jordan Bardella a, de son côté, attaqué le gouvernement et La France insoumise, tout en confirmant son rôle de futur Premier ministre potentiel en cas de victoire du RN.