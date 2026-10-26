POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

MEETING

26 octobre 2026

« Tout le monde en France est maintenant d’accord avec nous » : Marine Le Pen lance sa campagne à Orléans

À six mois de l’élection présidentielle, Marine Le Pen a lancé sa campagne lors d’un grand meeting à Orléans, devant plusieurs milliers de militants. La candidate du Rassemblement national a placé son discours sous le signe du rétablissement de l’autorité, de la sécurité et de la souveraineté nationale, dans un contexte marqué par les violences du 17 octobre. Jordan Bardella a, de son côté, attaqué le gouvernement et La France insoumise, tout en confirmant son rôle de futur Premier ministre potentiel en cas de victoire du RN.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

6 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Marine le Pen , France , 2027 , élection présidentielle française , Jordan Bardella , RN

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1« Ah non, pas ma p’tite maison ! » : pour Mélenchon, l’abolition de la propriété privée va jusqu’au pavillon de banlieue
2Midterms aux États-Unis : ce que les sondages récents laissent présager
3L’IA fait voler en éclat le contrat social implicite des classes moyennes occidentales et personne ne semble s’en soucier
4Cyril Hanouna & Shana nidifient, Kendji Girac devient bucheron; Kris Jenner se réinjecte 150 000$ dans la face, Kylie s’agrafe 50 millions sur la poitrine; Stéphanie de Monaco joue la Mère Noël, le prince William aurait voulu être un artiste (ou policier)
5Les milliardaires moins imposés que les ouvriers ? Quand Gabriel Zucman se prend les pieds dans SES PROPRES données
6Pillages, violences, crise de l’autorité : et si nous n’avions toujours rien compris à ce qui arrive à la France ?
7Sabotage russe : quand le Kremlin troque ses espions d’élite contre des exécutants « ubérisés »