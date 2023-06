Tentative d'évasion à la prison de Fresnes : Le RAID intervient face aux émeutes

Crédits Photo: Twitter

Un groupe d'environ trente individus a d'abord pris pour cible la maison d'arrêt de Frenes en lançant des feux d'artifice, déclenchant une alarme qui a retenti jusqu'aux villes avoisinantes. Quelques minutes plus tard, des individus encagoulés et vêtus de noir ont tenté de s'introduire dans le centre pénitentiaire dans le but de libérer des prisonniers, selon les informations recueillies.

Face à cette situation critique, le RAID, a été rapidement dépêché sur les lieux. L'attaque a principalement visé le poste de sécurité à l'entrée du complexe pénitentiaire de Fresnes, situé dans le Val-de-Marne, qui donne accès aux logements des surveillants, à la maison d'arrêt, à la maison d'arrêt des femmes ainsi qu'à l'hôpital pénitentiaire. Les autorités ont toutefois confirmé que les assaillants n'avaient pas réussi à pénétrer dans l'enceinte de la prison.

"Les assaillants n'ont pas réussi à pénétrer dans l'enceinte de la prison. Les forces de l'ordre ont été rapidement alertées", a déclaré une source policière.