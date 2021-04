Taïwan : au moins 50 morts dans le déraillement d'un train

Au moins 50 personnes ont perdu la vie et plus de 140 ont été blessées le vendredi 2 avril lors du déraillement d'un train dans un tunnel à Taïwan. 400 passagers ont été pris au piège lorsque l'accident s'est produit, alors que le train entrait tout juste dans un tunnel. Selon les autorités, un engin de chantier couché le long de la voie est à l'origine du déraillement. Il aurait glissé d’un talus sur la voie ferrée à cause d'un frein mal serré et heurté le convoi.

Un Français figure parmi les 50 passagers décédés.