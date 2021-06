Stanislas Guerini précise qu'il n’est « pas favorable » au décompte du temps de parole des éditorialistes

Crédits Photo: Capture d'écran Europe 1 / DR

Stanislas Guerini était l'invité de Sonia Mabrouk ce vendredi 4 juin sur Europe 1.

Le député et délégué général de La République en Marche, Stanislas Guerini, était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce vendredi 4 juin. Il a été interrogé par Sonia Mabrouk notamment sur la proposition de Stéphane Séjourné, député européen LREM et conseiller d'Emmanuel Macron, qui souhaiterait comptabiliser le temps de parole de certains éditorialistes à la radio et à la télévision, comme Eric Zemmour sur CNews.

Ce vendredi sur Europe 1, Stanislas Guerini a indiqué que la prise en compte du temps de parole des éditorialistes est une « question qui mérite d'être posée » mais il n’est « pas favorable » à cette mesure car ce serait « trop compliqué et trop glissant ».

Stanislas Guerini a notamment déploré « l'éditorialisation d'un certain nombre de médias » et « l'effet, d'une certaine façon, du tout info en continu ».

Sur cette question, Stanislas Guerini estime néanmoins que Stéphane Séjourné a « eu raison de mettre sur la table » le sujet.