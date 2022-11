Sommet du G20 : Joe Biden va rencontrer Xi Jinping pour déterminer « où sont les lignes rouges »

Crédits Photo: FREDERIC J. BROWN / AFP

Joe Biden et Xi Jinping vont se rencontrer et échanger sur de nombreux dossiers majeurs en marge du sommet du G20 ce lundi.

Joe Biden est officiellement arrivé à Bali en Indonésie où débute mardi le G20, le sommet des principales économies mondiales.

Avant le début officiel du sommet, le président des Etats-Unis a prévu de rencontrer ce lundi son homologue chinois Xi Jinping pour évoquer les dossiers sensibles du moment : la situation de Taïwan, les droits humains, la Corée du Nord, la guerre en Ukraine ou bien encore les enjeux commerciaux.

Joe Biden s’est montré confiant avant le début du sommet :

« Je connais bien Xi Jinping, j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec n'importe quel autre dirigeant mondial. Il me connaît, nous avons très peu de malentendus, nous devons simplement déterminer où sont les lignes rouges et quelles sont les choses les plus importantes pour chacun d'entre nous au cours des deux prochaines années ».

Joe Biden a promis de défendre Taïwan en cas d'invasion militaire chinoise.

Vladimir Poutine ne sera pas présent au G20. La délégation russe sera représentée par Sergueï Lavrov.