Simone Biles explique ce que sont les "twisties", ce phénomène extrêmement dangereux pour les gymnastes

Simone Biles

Sur son compte Instagram, la championne de gymnastique américaine Simone Biles, quadruple championne olympique de Rio, qui a déclaré forfait à Tokyo, a répondu aux questions des internautes sur le phénomènes des "twisties" dont souffrent de nombreux gymnastes. Il s'agit d'une perte de repère dans l'espace, qui fait que les sportifs n'ont plus le contrôle de leur corps, ce qui peut s'avérer très dangereux (en cas de chute violente, par exemple).

"Ça ne m’était jamais arrivé avant aux barres et à la poutre, c’était juste au sol et au saut. Mais cette fois-ci, c’est littéralement sur chaque agrès. Et ça craint vraiment", a expliqué Biles sur son compte Instagram. "Ça ne m’arrivait pas avant que je ne quitte les États-Unis. Ça a débuté par hasard juste après les qualifications."