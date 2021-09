Russie: une grand-mère résiste à un violent vol à l'arraché à Moscou

vidéo

Des images de vidéosurveillance filmées à Moscou (Russie) montrent le moment où une femme âgée de 70 ans a réussi à repousser un homme de 22 ans qui tentait de lui voler son sac à main. La vidéo montre femme marcher sur un trottoir vide lorsqu'un voleur arrive derrière elle et s'empare de son sac à main avant de tenter de s'enfuir. La femme refuse de lâcher prise et est traînée sur plusieurs mètres le long de la route par l'homme, mais elle parvient finalement à le repousser et un piéton chasse le voleur. L'agresseur présumé a été arrêté peu après l'incident par des policiers et fait face à des accusations criminelles de tentative de vol, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il s'est enfui les mains vides avant de revenir pour s'excuser, assure-t-il.