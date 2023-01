Crédits Photo: BFMTV

Xavier Bertrand

Selon Xavier Bertrand, Philippe Martinez ne pense qu'à la CGT, il "veut que la CGT fasse mieux qu'en 1995, moi je veux que ce soit mieux pour les Français Cela serait bien aussi que la CGT pense aussi à l'ensemble des Français.

"Cette réforme est pas seulement nécessaire, elle est indispensable on vit plus longtemps il faut accepter de travailler un peu plus longtemps, ou soit de baisser les pensions inimaginable, ou alors payer plus de cotisations" a déclaré Xavier Bertrand sur BFMTV.