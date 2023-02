Réforme des retraites : « Le spectacle à l’Assemblée me sidère (...), c’est à celui qui sera le plus gauchiste », confie Eric Zemmour

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

Eric Zemmour était l'invité de la matinale de CNews, ce lundi 13 février.

Depuis l’examen de la réforme des retraites par les députés à l’Assemblée nationale, les tensions et les invectives se multiplient au sein de l’hémicycle. Eric Zemmour, invité de CNews ce lundi, dénonce une « gauchisation » des débats. Il était interrogé par Laurence Ferrari :

« Le spectacle à l’Assemblée me sidère (...), on a l'impression d'assister à une course à l'échalote de la gauchisation, que la la Nupes donne le « la » et que tout le monde lui court après. C’est à celui qui sera le plus gauchiste ».

Selon Eric Zemmour, « tous les partis sont contre cette réforme, en disant que c'est un scandale, que l'on enlève des années de vie aux gens. Mais ces derniers travaillent, on ne les tue pas. Les mots ne veulent plus rien dire ».

Lors de cette interview sur CNews, Eric Zemmour a critiqué la position des Républicains. LR est devenu, d'après Eric Zemmour, « une corbeille de grenouilles où chacun veut faire entendre son nom ». LR est un parti dont les membres ont aujourd'hui « oublié » que leurs derniers candidats à l'élection présidentielle, François Fillon et Valérie Pécresse, avaient défendu une retraite à 65 ans, selon Eric Zemmour. « Et aujourd'hui, ils sont là à demander toujours plus de concessions au gouvernement », déplore Eric Zemmour.

Les députés reprennent ce lundi après-midi l'examen de la réforme des retraites, sous la pression de la rue et des syndicats. Les discussions prendront fin vendredi à minuit en première lecture, que les députés aient ou non achevé l'examen du projet de loi, qui sera ensuite examiné au Sénat.

Interrogé également sur la pénurie de main-d'œuvre, Eric Zemmour a indiqué que cette situation s'expliquait notamment par le fait que « les centres-villes sont devenus inaccessibles aux gens modestes ».

Le gouvernement prévoit de créer des titres de séjour pour les sans-papiers travaillant dans des métiers en tension.

Eric Zemmour a expliqué sur CNews que « le problème n'est pas que les Français ne veulent pas faire ces travails là, mais qu'ils ne peuvent pas y accéder » :

« Les centres-villes sont devenus inaccessibles aux gens modestes (...) et les banlieues sont désormais massivement islamisées (...) donc ils vont très loin, dans la fameuse France périphérique ».

Le projet de loi immigration doit être examiné en mars au Sénat.