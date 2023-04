Réforme des retraites : "Le grand gagnant, c'est Emmanuel Macron", selon Jean-François Copé

Crédits Photo: Capture d'écran Europe 1 / DR

Jean-François Copé était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce mercredi 19 avril.

L’ancien ministre Jean-François Copé a répondu aux questions de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce mercredi 19 avril. Le maire de Meaux s’est confié sur la réforme des retraites et le cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron.

Pour Jean-François Copé, après la réforme des retraites, le président de la République est "le grand gagnant pour l'Histoire" :

"Le résultat de tout ça, comme je l'avais redouté, c'est que le grand gagnant pour l'Histoire, c'est Emmanuel Macron parce qu'il pourra dire dans quelques années, je suis le seul contre tous, à avoir réformé notre système des retraites".

Selon le maire de Meaux, "la France n'est pas à feu et à sang" et il est temps de tourner la page des retraites.

"La réalité, c'est que les Français sont furieux", conçoit-il, mais "on est obligés, comme le font tous les pays européens, de rallonger l'âge de la retraite."

Jean-François Copé remet en cause l'ampleur donnée au mouvement de contestation contre la réforme des retraites :

"On a l'impression que c'est l'émeute, la Révolution Française !".

Le maire de Meaux reconnaît néanmoins que le gouvernement aurait dû tendre la main aux syndicats :

"Je pense que madame Borne et monsieur Macron auraient dû recevoir les syndicats et que de ne pas les avoir reçus pendant trois mois, ce n'est pas bien. L'accord aurait dû être passé avec monsieur Berger et pas avec les Républicains."