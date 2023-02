Crédits Photo: SEBASTIEN SALOM-GOMIS AFP

Réforme des retraites : affluence record pour le premier samedi de mobilisation

Le 11 février, une journée de manifestation contre la réforme des retraites a eu lieu. La CGT affirme que 2,5 millions de personnes en France ont participé, tandis que le ministère de l'Intérieur estime ce nombre à 963 000. Les manifestants refusent de se retirer face à la réforme et pour beaucoup, cette première manifestation était une première protestation contre le report de l'âge de départ légal : ces manifestants se sont réjouis de pouvoir participer à la manifestation un samedi sans perdre un jour de travail et d'avoir enfin la possibilité de s'exprimer.

A Paris, le nombre de participants était record pour la quatrième journée de mobilisation, rassemblant des manifestants de tous âges, certains venant même en famille. A Marseille, pour le premier jour des vacances scolaires, il y avait moins de manifestants, mais plus de familles. Les syndicats espèrent un soutien populaire massif sur la durée, et s'ils ne voient aucune réponse, ils sont prêts à durcir le mouvement début mars. "On appelle aussi, le 7, si ça n'a pas bougé d'ici là, à mettre la France a l'arrêt pour réfléchir sur qui elle, quel est le monde du travail", a déclaré Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.

