xxxx

Suivez en direct la table ronde organisée ce mardi à 15h15 par CommStrat à la REF sur l’agriculture et les enjeux de demain liés à la transition écologique.

Ce mardi 29 août à 15h15, la dernière table ronde organisée par CommStrat à la REF aura pour sujet “Quelle transition industrielle et écologique au service de l'agriculture française ?".

Dans un contexte de réchauffement climatique, l'agriculture a un rôle central à jouer représentant une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant des solutions innovantes existent déjà et méritent d'être mises en valeur et soutenues. Parmi elles, les biosolutions. Pour en parler, nous recevons Christophe Zugaj, Directeur des affaires publiques de De Sangosse, leader français des bio-solutions et Marie-Cécile Damave, Directrice de l'innovation d'Agridées.