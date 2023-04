Pyrénées-Orientales : l'incendie est fixé après avoir brûlé 930 hectares

Après avoir été maîtrisé dans la nuit de dimanche à lundi vers 2 heures du matin, l'incendie est désormais « fixé » ce lundi, indiquent les pompiers à BFMTV. 500 sapeur-pompiers restent actuellement sur place.

Le feu s'est déclaré dimanche matin sur les hauteurs des communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer. Il s'est déclenché dans un contexte de sécheresse historique dans la région et a été attisé par une forte Tramontane, vent de nord-ouest qui soufflait à plus de 80km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h dans les reliefs. En tout, près de 930 hectares de végétation sont parties en fumée.

Les pompiers ont également dû être déployées pour faire face à neuf autres départs de feu. Environ 300 personnes ont été évacuées dans l'après-midi de dimanche par précaution et la plupart ont pu regagner leur domicile au cours de la soirée, selon la préfecture.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place ce lundi matin et a souligné que cette année, « la saison des feux commence tôt du fait du réchauffement climatique ». « Nous allons connaître un été 2023 extrêmement difficile, sans doute au moins aussi difficile que l'été 2022 », a estimé le ministre, assurant que les pompiers pourront bénéficier de moyens accrus cet été.