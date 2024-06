Polémique Pierre Perret - LFI : « Ce qui serait raciste, ce serait de ne pas critiquer Rima Hassan parce qu’elle a des origines étrangères, précisément », selon Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de CNews.

Sur son compte Facebook, le chanteur Pierre Perret a posté un texte dans lequel il s’attaque à la candidate LFI aux Européennes Rima Hassan. Il y qualifie la femme politique de « pasionaria en carton ».

« Tu crois faire de la résistance », lui indique-t-il, « tu n’résistes qu’à l’intelligence, celle du cœur dont tu ignores le lien et ton combat ne rime à rien ».

Face aux critiques, le chanteur a répondu en s’adressant aux « petits loulous antisémites ».

Ce sujet était au cœur d’un débat sur CNews auquel a participé Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico.

« Ce qui serait raciste, ce serait de ne pas critiquer Rima Hassan parce qu’elle a des origines étrangères précisément. Le racisme c’est de traiter les gens différemment en fonction de leurs origines. Je ne crois pas du tout que Pierre Perret, pas plus en fin de parcours qu’en milieu ou en début de parcours puisse être soupçonné de racisme. Ses chansons sont plutôt enseignées dans les écoles. Rima Hassan nous expliquerait elle-même que la République est islamophobe ou porteuse d’une forme de racisme systémique mais la majorité des gens n’y croient pas. Le schéma générationnel me frappe. Il y a des nouvelles générations qui ne portent plus la même vision sur le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage au Royaume-Uni que je trouve effrayant. Plus de la majorité des 18 – 24 ans, des jeunes Britanniques, qui pensent qu’Israël ne devrait pas exister. Le schéma, le clivage il est là », a déclaré Jean-Sébastien Ferjou, sur le plateau de CNews.