Polémique après le tournage d'un clip de rap à Oradour-sur-Glane

Le maire d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), ville martyre de la seconde guerre mondiale, vient de déposer plainte contre un rappeur de Limoges ayant tourné un clip vidéo dans le site symbole de douleurs. "Il faut que les gens comprennent que la liberté c’est la liberté mais on ne peut pas faire n’importe quoi dans un site comme Oradour. C’est un site international, symbole des malheurs, symbole de la douleur et c’est un lieu de recueillement. Et dans un lieu de recueillement on ne fait pas une vidéo de cette nature", a-t-il epxliqué auprès de France 3.